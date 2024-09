Kroonprins Hamdan praat met CEO CNN over vestigingsklimaat Dubai

Kroonprins Hamdan van Dubai heeft het dinsdag met de CEO van de Amerikaanse zender CNN, Mark Thompson, gehad over het vestigingsklimaat voor mediabedrijven in de hoofdstad van het emiraat. In een bericht op X schreef de 41-jarige royal dat met onder meer de komst van CNN, dat er in 2004 haar regionale hoofdkantoor vestigde, “Dubai Media City een steeds belangrijkere partner wordt voor mediabedrijven”.

Hamdan noemt het district, waar naast media- ook vele (internationale) techbedrijven zijn gevestigd, “een voorbeeld voor de wereld in het omzetten van kansen naar successen”. Mediabedrijven zoals CNN spelen volgens de kroonprins een “vitale rol in het groeipotentieel van Dubai Media City”. Met Thompson besprak hij verder ook over wat Dubai nog meer moet doen, om mediaorganisaties in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn.

Naast CNN, zijn onder meer ook Discovery, Reuters, MTV, MBC en BBC Worldwide in Dubai gevestigd.