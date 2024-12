Kroonprinses Mette-Marit huilt tijdens concert in zorgcentrum

Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen is dinsdag ontroerd geraakt tijdens een bezoek aan een woon- en zorgcentrum in Asker. Tijdens een kerstconcert voor de bewoners was ze tot tranen toe geroerd, melden Noorse media.

Samen met haar man kroonprins Haakon schoof Mette-Marit aan bij een optreden van zanger Tore Bendiksen, die verschillende kerstklassiekers als Jingle Bells vertolkte. Bij de uitvoering van het Noorse kerstliedje En stjerne skinner i natt kwamen de tranen.

“Hier in de buurt zullen velen zich eenzaam voelen met Kerstmis, maar we hebben het geluk dat we engelen hebben die voor ons zorgen. Ze zorgen voor ons als we alleen zijn”, zei Bendiksen verwijzend naar de verpleegkundigen. Hij sprak tot de bewoners en aanwezigen over het feit dat niet iedereen Kerstmis met veel anderen viert en dat de feestdagen soms eenzaam kunnen zijn. “Niet iedereen kan een ‘normale kerst’ hebben. We moeten bedenken hoe gelukkig we zijn dat we in Noorwegen wonen.”

Mogelijk raakten de woorden van Bendiksen een gevoelige snaar na de roerige periode die Haakon en Mette-Marit beleven. Verschillende vrouwen beschuldigen Mette-Marits zoon Marius Borg Høiby, die ze kreeg uit een eerder huwelijk, van psychisch en fysiek geweld en verkrachting.

“Het was echt heel mooi”, zei de kroonprinses na afloop tegen Bendiksen.