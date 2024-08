Kroonprinses Mette-Marit spreekt met vermeend slachtoffer zoon

Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen heeft contact gehad met de vrouw die zou zijn mishandeld door haar oudste zoon Marius Borg Høiby. Het paleis bevestigt tegenover de Noorse omroep NRK dat de twee elkaar hebben gesproken.

Wie met wie contact heeft gezocht, wil het hof niet zeggen. “We geven geen details omdat het een privézaak is”, aldus een woordvoerder.

De 27-jarige Høiby wordt ervan verdacht dat hij de vrouw heeft mishandeld in een appartement in Oslo. Ook zou hij veel schade hebben aangericht in de woning. De zoon van de kroonprinses, die geen deel uitmaakt van het koningshuis, heeft op advies van zijn advocaat nog geen verklaring afgelegd bij de politie.

Høiby zat vorige week een dag vast maar is inmiddels weer op vrije voeten. Mette-Marit, de echtgenote van kroonprins Haakon, kreeg hem uit een eerder huwelijk.