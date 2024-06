Lalla Latifa, moeder van Marokkaanse koning, overleden

Prinses Lalla Latifa, de moeder van de Marokkaanse koning Mohammed, is zaterdag overleden. Dat heeft een woordvoerder van het paleis laten weten aan het Marokkaanse persbureau MAP. Lalla Latifa was 78 jaar.

“De officiële woordvoerder van het Koninklijk Paleis kondigt met grote droefheid en diepe smart het overlijden aan van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Lalla Latifa – moge zij rusten in vrede – op zaterdag”, meldde het paleis.

Lalla Latifa was getrouwd met koning Hassan, die in 1999 overleed. Ze verscheen de afgelopen jaren niet vaak in het openbaar en had geen koninklijke verantwoordelijkheden meer. Volgens internationale media hertrouwde Lalla Latifa na het overlijden van haar echtgenoot met diens hoofdbeveiliger. Ze woonde deels in Marokko en deels in Frankrijk.