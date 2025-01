Laurentien na beschuldigingen van wangedrag: het gaat goed

Het gaat goed met prinses Laurentien, na de verwijten over grensoverschrijdend gedrag in haar werk. “Het gaat goed en het gaat om de ouders. We zijn weer begonnen”, zei de prinses na afloop van het Nationale Voorleesontbijt tegen omstanders. “We gaan gewoon door.”

Laurentien werd vorig jaar zomer beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag in haar rol als voorzitter van de Stichting (Gelijk)waardig Herstel. Daarmee zette zij zich in voor ouders die door het toeslagenschandaal zijn gedupeerd. Anonieme medewerkers van het ministerie van Financiën stelden dat Laurentien soms over de schreef ging als zij haar zin niet kreeg. De prinses legde in september haar functie neer. Ze is nog wel betrokken bij de stichting.

De prinses liet eind vorig jaar in een interview met De Telegraaf weten dat ze de beschuldigingen “heel lelijk” vond. “Ik kan me er niks bij voorstellen dat je mensen zomaar beschuldigt met hele grote woorden”, zei ze tegen de krant. “Daar ben ik nog elke dag over aan het nadenken: waarom doen mensen dat? Dat beklemmende fluisterspel… er is een soort nieuwe werkelijkheid waarin alles wordt weggezet tegen anonieme beschuldigingen waartegen je je nooit hebt kunnen verdedigen.”