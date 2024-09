Leah Behn (19), dochter prinses Märtha Louise, is het huis uit

Leah Isadora Behn, de middelste dochter van de Noorse prinses Märtha Louise, is uit huis. Dat deelt de 19-jarige op Snapchat, aldus Noorse media.

“Ik weet eigenlijk niet hoe ik het nieuws moet vertellen, maar op een gegeven moment moet ik het doen. Ik ben het huis uit. Ik ben hier dus al een paar dagen, maar heb net alles binnengekregen en dingen gerepareerd”, zegt Leah in een video. Tot dusver woonde ze samen met haar moeder in de gemeente Bærum. De tiener mocht van de prinses onder meer wat koffiekopjes uit huis meenemen.

Eind juli deelde Leah in haar Instagram Stories een bericht dat ze op zoek was naar een appartement. Ze zocht toen iets voor zes maanden of langer in het centrum van Oslo. Het is niet bekend of ze hier uiteindelijk ook is gaan wonen. Wel woont Leah samen met een vriendin, zo schreef ze op Instagram.