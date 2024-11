Leny Breederveld en Sinan Can bij uitblinkerslunch koningspaar

Actrice Leny Breederveld, programmamaker Sinan Can, hockeyer Thierry Brinkman en Volkskrant-correspondent Rob Vreeken behoorden woensdag tot de 28 genodigden voor de uitblinkerslunch van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Het paar nodigt in Paleis Noordeinde een paar keer per jaar Nederlanders uit die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie in sectoren als sport, cultuur, journalistiek en zorg.

Breederveld werd uitgenodigd om haar rol in de film De Terugreis, waarvoor ze een Gouden Kalf won, Can voor zijn winst van de Tegel. Hij won de journalistieke prijs eerder dit jaar voor zijn documentaire Inside Kalifaat. Aanvoerder Brinkman won met zijn hockeyteam goud op de Olympische Zomerspelen en Vreeken won de Tegel voor zijn reportages uit Israël.

Ook vrouwenhockeycoach Paul van Ass (goud op de Olympische Zomerspelen), modeontwerper Fabienne Chapot van haar gelijknamige modemerk (Zakenvrouw van het Jaar 2024), toneelactrice Maria Kraakman (winnares Theo d’Or), roeisters Ymke Clevering en Veronique Meester (goud op de Olympische Zomerspelen) en De Stentor-verslaggever Gep Leeflang (winnaar de Tegel in de categorie regiojournalistiek) waren uitgenodigd. De hele lijst lees je op koninklijkhuis.nl.