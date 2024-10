Letizia bezoekt tentoonstelling met kunstenares in San Fernando

De Spaanse koningin Letizia heeft dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan de Real Academia de Bellas Artes in de stad San Fernando. Daar bezocht Letizia een tentoonstelling met de titel Goya x Lita Cabellut, van de kunstenaar Lita Cabellut.

Cabellut begeleidde Letizia tijdens het bezoek aan de tentoonstelling. Ook de Spaanse minister van Cultuur Ernest Urtasun en Tomás Marco, directeur van de Real Academia de Bellas Artes, waren daarbij aanwezig.

De tentoonstelling is vanaf komende vrijdag tot en met 26 januari geopend voor het publiek. Cabellut heeft haar werk geïnspireerd op Francisco José de Goya y Lucientes. Hij was een Spaanse kunstschilder die in 1828 overleed.