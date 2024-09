Letizia kijkt naar paralympische triatlon in Parijs

De Spaanse koningin Letizia was maandag nog steeds in Parijs voor de Paralympische Spelen. In de Franse hoofdstad ontmoette Letizia onder anderen paratriatlete Eva Moral, die even daarvoor als vierde was geëindigd.

De vrouw van koning Felipe keek ook toe bij de paralympische triatlon in de categorie PTS3 voor de mannen. Daar kwamen haar landgenoten Diego Lardón en Daniel Molina in actie.

Molina won uiteindelijk goud en kreeg na de race een knuffel van Letizia. Het Spaanse hof deelde ook een felicitatie aan de paratriatleet. “Je zelfverbetering, opoffering en doorzettingsvermogen hebben je naar de top van het podium gebracht. Gefeliciteerd en blijf je dromen waarmaken!”, schrijft het hof op X.