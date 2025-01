Letizia leest kleuters voor over empathie en verdraagzaamheid

De Spaanse koningin Letizia heeft donderdag voorgelezen op een openbare basisschool in Madrid. Ook leerde ze meer over Think Equal, een onderwijsprogramma om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Het project, dat is gemaakt voor kinderen van drie tot en met zes jaar, wordt inmiddels in 34 landen toegepast.

Tijdens haar bezoek kreeg de koningin een rondleiding en maakte ze kennis met de “gevoelsmeter”, een hulpmiddel waarmee kinderen emotionele toestanden kunnen herkennen, meten en reguleren. Aan groep 2 las ze voor uit Lara, het gele lieveheersbeestje, een boekje waarmee de leerlingen waarden als gelijkheid, empathie en verdraagzaamheid leren. Het Spaanse hof deelde op Instagram foto’s van de bijeenkomst. Daarop is te zien hoe de koningin het boekje omhooghoudt, zodat de kinderen de plaatjes kunnen zien.

De koningin sprak ook met de leerkrachten van de school over de positieve effecten die de lessen in waarden en emotionele intelligentie hebben op de leerlingen.