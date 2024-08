Letizia moedigt Spaanse sporters aan op Olympische Spelen

De Spaanse koningin Letizia heeft donderdag veel Spaanse sporters aangemoedigd op de Olympische Spelen in Parijs. De 51-jarige koningin zat in het publiek in het zwembad en langs de tennisbaan.

Op de tennisbaan moedigde Letizia tennisser Carlos Alcaraz aan, die in de kwartfinale speelde. Eerder op de dag zag de vrouw van koning Felipe de mannelijke waterpoloploeg winnen van Servië.

Letizia was ook aanwezig toen Maria Pérez een zilveren medaille won op het onderdeel 20 kilometer snelwandelen. De koningin poseerde met Pérez na de race.