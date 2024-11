Letizia reikt journalistieke prijzen uit in Madrid

De Spaanse koningin Letizia heeft woensdag een aantal journalistieke prijzen van de Persvereniging van Madrid uitgereikt. De prijzen zijn uitgereikt naar aanleiding van werk in 2023. De ceremonie vond plaats in het Casa de Correos in de Spaanse hoofdstad.

Santiago Cid kreeg de onderscheiding Jonge Journalist van het Jaar 2023. Dat is een prijs voor journalisten onder de 30 jaar. Een award voor Gespecialiseerde Journalist 2023 is voor Emilio Pineda en Francine Gálvez, twee presentatoren van het programma Madrid Directo.

Een Ereprijs is voor Jesús Deva. Die is hem toegekend voor zijn “levenslange professionele carrière”, schrijft het Spaanse hof in een bericht op zijn website. De prijs voor Beste Journalist van het Jaar 2023 is voor Pedro Piqueras.