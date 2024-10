Luchtmachtshow voor feestdag Spanje afgelast om regen

De jaarlijkse luchtmachtshow op de nationale feestdag van Spanje is in Madrid op het laatste moment afgelast om slecht weer. Door veel bewolking en regen besloot het ministerie van Defensie minuten voor de show het evenement in de lucht af te blazen. Er zouden 56 vliegtuigen en 29 helikopters aan meedoen.

De parade op de grond in het centrum op een plein vlak bij het Prado-museum is wel van start gegaan in aanwezigheid van onder anderen koning Felipe, koningin Letizia, prinses Sofía en premier Pedro Sánchez. Er doen rond de 4000 mensen van de strijdkrachten aan mee. 12 oktober is sinds eind 19e eeuw de nationale feestdag en geldt als de dag van de ontdekking van Amerika (in 1492).