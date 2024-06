Luxemburg viert nationale feestdag

In Luxemburg wordt zondag de nationale feestdag gevierd. Groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa waren in de ochtend aanwezig bij een officiële ceremonie bij de Luxembourg Philharmonie. Ook erfgroothertog Guillaume en zijn vrouw Stéphanie waren van de partij.

Op 23 juni vinden in Luxemburg officiële festiviteiten plaats voor de verjaardag van het staatshoofd. Henri was eigenlijk al op 16 april jarig. Later op de dag is er ook onder meer een militaire parade en een dienst in de kathedraal van Luxemburg.

Ook op zaterdag vonden in Luxemburg al verschillende festiviteiten plaats voor de nationale feestdag. Henri en Maria Teresa brachten een bezoek aan Kehlen, Guillaume en zijn vrouw gingen traditiegetrouw naar Esch-sur-Alzette, de op een na grootste stad van het land.