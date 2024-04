Groothertogelijk paar Luxemburg begint aan staatsbezoek België

De Luxemburgse groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa zijn dinsdag begonnen aan een staatsbezoek aan België. Het groothertogelijk paar werd bij het koninklijk paleis in Brussel welkom geheten door de Belgische koning Filip en koningin Mathilde.

Het weer zat dinsdagochtend niet echt mee. Op beelden is te zien hoe Filip en Mathilde met een paraplu in de hand stonden te wachten. Na de ceremoniële ontvangst op het plein ging het gezelschap naar binnen. Daar tekenden Henri en Maria Teresa het gastenboek. Later op de dag staan nog een bezoek aan het stadhuis van Brussel en een staatsbanket in het Kasteel van Laken op het programma.

Henri en Maria Teresa zijn nog tot en met donderdag in België. Onder meer thema’s als duurzame economische ontwikkeling, ruimtevaart, defensie en onderwijs zullen tijdens het staatsbezoek aan bod komen.