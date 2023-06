Henri en Maria Teresa wensen Luxemburgers fijne feestdag

Groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg wensen de inwoners van Luxemburg vrijdag een fijne nationale feestdag. Op 23 juni wordt in Luxemburg de verjaardag van de groothertog gevierd.

“Fijne nationale feestdag”, schrijven Henri en Maria Teresa bij een aantal foto’s op Twitter. Op die foto’s is te zien hoe het paar de traditionele fakkeloptocht bijwoont en naar een vuurwerkshow kijkt. Het vuurwerk werd afgestoken vanaf de Adolfsbrug.

Het vieren van de verjaardag van de groothertog is sinds de achttiende eeuw een traditie in Luxemburg. Om klimatologische redenen werd in 1961 besloten om deze feestdag op 23 juni te vieren, hoewel nog nooit een groothertog dan ook daadwerkelijk jarig is geweest.