Jarige prins Louis van Luxemburg bedankt voor felicitaties

Prins Louis van Luxemburg viert donderdag zijn 37e verjaardag. Op sociale media bedankt de derde zoon van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa in vier talen voor alle felicitaties.

Het Luxemburgse hof deelt ook een foto van Louis. Op het portret kijkt de prins, gehuld in een donkerblauw pak, glimlachend de camera in.

Louis is een van de vijf kinderen van het groothertogelijk paar. De prins heeft zelf twee kinderen met zijn ex-vrouw Tessy Antony. In 2021 kondigde het paleis aan dat Louis verloofd was met zijn vriendin Scarlett-Lauren Sirgue, maar de verloving werd tien maanden later afgeblazen.