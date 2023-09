Luxemburgs hof komt met speciale website voor kinderen

Het hof van Luxemburg heeft een speciale website voor kinderen gelanceerd. Op de site kunnen jonge lezers leren over de monarchie.

“Je vindt antwoorden op de vragen die je jezelf hebt gesteld: wat is de rol van het staatshoofd? Waarom is er een groothertog en geen koning? En nog veel meer”, luidt de omschrijving op de nieuwe website. “Je ontmoet ook de groothertogin en onze hele familie. Op het eind is er een korte quiz om te testen wat je tijdens je bezoek hebt geleerd.”

Het is niet het eerste hof dat kinderen online uitleg geeft over de monarchie. De koninklijke familie van België heeft een soortgelijke website.