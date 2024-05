Filip en Mathilde naar Franse herdenking van D-day

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde gaan volgende maand naar Frankrijk voor de herdenking van D-day. Het koningspaar neemt op 6 juni deel aan de internationale plechtigheid op Omaha Beach, maakte het Belgische hof donderdag bekend.

Het is dit jaar tachtig jaar geleden dat de geallieerden een grootschalige landing uitvoerden in Normandië. De operatie was een belangrijke stap richting de bevrijding van Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Filip en Mathilde zullen ook deelnemen aan een receptie die wordt aangeboden door de Franse president Emmanuel Macron, meldt het Belgische hof.