Rania met Abdullah mee naar New York voor Algemene Vergadering VN

De Jordaanse koning Abdullah reist deze week samen met koningin Rania en hun zoon prins Hashem af naar New York om de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Dat meldt het hof op X. Ook zal de 62-jarige royal de Algemene Vergadering, die op 24 september begint, toespreken.

In New York heeft Abdullah “ook een aantal ontmoetingen met deelnemende staatshoofden”, aldus staatspersbureau Petra. Later reist hij door naar Annapolis in Maryland waar hij gouverneur Wes Moore en “CEO’s en vertegenwoordigers van verschillende Amerikaanse bedrijven en universiteiten” spreekt.

Voor Abdullah is dit zijn tweede reis dit jaar naar de Verenigde Staten. Begin februari bezocht hij het land ook al om in het Witte Huis in Washington met president Joe Biden te praten over een definitief einde van de Gazaoorlog. Dat bezoek maakte deel uit van een rondreis langs ook Frankrijk, Canada en Duitsland.