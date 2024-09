Deense koningin Margrethe na val opgenomen in ziekenhuis

De Deense koningin Margrethe ligt in het ziekenhuis. Dat melden verschillende Deense media. De 84-jarige koningin was woensdagavond gevallen in paleis Fredensborg, meldt het hoofd communicatie van het Deense koningshuis aan persbureau Ritzau.

De moeder van de huidige koning Frederik maakt het naar omstandigheden goed, klinkt het. Ze ligt momenteel ter observatie in het Rigshospitalet in Kopenhagen. De koninklijke familie heeft verder geen commentaar gegeven op de toestand van de koningin. Ze zou vrijdag een jubileumbijeenkomst bij de universiteit van Aarhus bijwonen. Het Deense hof laat op de website weten dat dat bezoek is geannuleerd.

Margrethe deed in januari na ruim vijftig jaar afstand van de troon. Ze werd opgevolgd door haar oudste zoon Frederik. Margrethe draagt wel nog steeds de titel koningin.