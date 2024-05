Charles volgens Camilla dolblij weer aan het werk te zijn

De Britse koning Charles (75) is volgens zijn vrouw Camilla (76) “dolblij” om weer aan het werk te zijn. Dat zei de koningin tijdens een receptie op Buckingham Palace tegen Teresa Tideman, voorzitter van de liefdadigheidsinstelling In Kind Direct, meldt Daily Mail.

“Ik denk dat hij dolblij was om weer buiten te zijn”, zei Camilla. De koning zou de afgelopen weken erg veel zin hebben gehad om weer van start te gaan. “Ik heb geprobeerd hem tegen te houden.” Tideman grapte daarop: “Veel succes daarmee.”

Charles bracht afgelopen dinsdag voor het eerst weer een werkbezoek sinds in februari kanker bij hem werd vastgesteld. De koning sprak met andere kankerpatiënten in het University College Hospital Macmillan Cancer Centre in Londen.