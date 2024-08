Macron belt met royals Saudi-Arabië en VAE over spanning in regio

De Franse president Emmanuel Macron heeft onlangs met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman en sjeik Mohammed bin Zayed al-Nahyan van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gesproken over de opgelopen spanningen in het Midden-Oosten. Dat melden staatspersbureaus SPA en WAM.

Met de twee staatshoofden besprak Macron “het belang van de-escalatie”, nu zowel de Libanese beweging Hezbollah als Iran een vergeldingsaanval tegen Israël voorbereidt na de recente liquidaties van Hezbollah-commandant Fuad Shukr in Beiroet en Hamasleider Ismail Haniyeh in de Iraanse hoofdstad Teheran. Uit de gesprekken kwam naar voren dat de drie leiders alle partijen oproepen “maximale terughoudendheid te betrachten” om zo “verdere escalatie te voorkomen”. “Escalatie is in niemands belang”, schreef Macron in een bericht op X.

Verder deelden Bin Salman en Al-Nahyan hun zorgen over het nog altijd voortduren van de Gazaoorlog. Beide leiders benadrukten de noodzaak van “een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren” in Gaza, om zo de “humanitaire crisis daar te kunnen bezweren”. Het einde van die strijd noemden ze als belangrijke voorwaarde voor het toewerken naar duurzame vrede “op basis van de tweestatenoplossing”.