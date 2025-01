Maker documentaire Beatrix: alles moest wijken voor monarchie

Joost van Ginkel hoefde niet lang na te denken toen Videoland hem vroeg wat de opvolger zou moeten zijn van zijn documentaire over prins Bernhard. De regisseur was tijdens de research naar Bernhard gefascineerd geraakt door diens dochter Beatrix en dus was de keuze voor de voormalige koningin snel gemaakt.

In gesprek met het ANP omschrijft Van Ginkel prins Bernhard als een “opportunistische levensgenieter die de leugen tot kunst had verheven”. Beatrix daarentegen ziet hij als een “gelaagder karakter” en zeer getalenteerd op verschillende vlakken. “Als ze geen koningin was geweest had ze een prima minister-president kunnen zijn”, stelt hij. “Of zoals kunstenares Marte Röling in de documentaire zegt: ze had ook een prima boterham kunnen verdienen als kunstenares.”

De driedelige documentaire verschijnt vrijdag in zijn geheel op de 87e verjaardag van de prinses bij Videoland. De kijker krijgt onder meer een beeld van Beatrix’ jeugd in Canada. Ook haar reis naar de Verenigde Staten met de ss Rotterdam komt voorbij, net als haar tumultueuze inhuldiging en haar regeerperiode van 1980 tot 2013 met schandalen en tegenslagen. Volgens Van Ginkel vormen al die gebeurtenissen de leidraad voor een “meeslepende karakterstudie”.

Anders

In de documentaire komt het beeld naar voren van een Beatrix die zich heel bewust was van haar taak. “Mede door de schandalen waar haar ouders in verzeild raakten nam ze zich op jonge leeftijd voor: ik ga dit anders doen”, zegt Van Ginkel. “Vanaf het moment dat ze werd ingehuldigd streefde ze een perfecte en foutloze monarchie na waarvoor alles moest wijken. Als je ziet hoeveel zware persoonlijke tegenslagen zij heeft moeten incasseren terwijl ze het aanzien van de monarchie probeerde te herstellen is dat ronduit knap”, zegt de regisseur. “Los van wat je van de monarchie vindt”, vervolgt Van Ginkel, die zich monarchist noch republikein noemt.

Van Ginkel is momenteel bezig met het maken van een speelfilm die zich gaat afspelen in de woestijn van Mali. Maar hij sluit niet uit dat er wellicht in de toekomst nog een documentaire over een ander lid van het koningshuis komt. “Dat zou kunnen gebeuren. Er zijn natuurlijk verschillende opties”, aldus Van Ginkel.