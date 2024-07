Man opgepakt die molotovcocktails naar paleis in Oslo gooide

Een man in een elektrische rolstoel heeft twee molotovcocktails naar het koninklijk paleis in Oslo gegooid. Het Noorse hof kan nog niet zeggen hoe groot de schade is aan het paleis waar koning Harald en koningin Sonja wonen.

Volgens de Noorse politie gaat het om een 50-jarige buitenlander die al bekend was bij de politie. De man zei volgens ooggetuigen dat hij een bom bij zich had, voordat hij de brandende flessen tegen een deur van het paleis gooide. De kleine brand die daardoor uitbrak, kon snel worden geblust.

De man is opgepakt, maar zijn motief is onbekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.