Margrethe brengt wintermaanden door in ander paleis dan normaal

De Deense koningin Margrethe brengt de komende wintermaanden door in een ander paleis dan gewoonlijk. Normaal gesproken resideert de 84-jarige Margrethe in de winter in paleis Amalienborg, maar dit jaar verblijft zij in paleis Fredensborg. Dat bevestigt het Deense hof aan de Deense krant Billed Bladet.

In paleis Fredensborg heeft Margrethe veel mijlpalen van haar familie gevierd, zoals verjaardagen en bruiloften. Ook schildert de moeder van koning Frederik daar vaak.

Dat Margrethe de komende winter in paleis Fredensborg doorbrengt, betekent niet dat zij dat de komende jaren ook doet, zegt het hof tegen Billed Bladet.