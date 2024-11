Margrethe ontkent dat ouders banden hadden met nazi-Duitsland

De Deense koningin Margrethe ontkent dat haar familie nauwe banden had met nazi’s in Duitsland. Dat zegt de 84-jarige oud-vorstin in een interview met het Deense Kristeligt Dagblad.

Het debat over de banden van het Deense koningshuis met nazi-Duitsland ontstond door een boek van journalist Peter Kramer. In zijn werk schrijft hij dat de Deense koning Christian X (1870-1947) in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog meerdere ontmoetingen had met Adolf Hitler in Berlijn. Ook schreef Kramer dat toenmalig kroonprins Frederik en kroonprinses Ingrid, de ouders van Margrethe, in 1937 een ontmoeting hadden met Hermann Göring, een vooraanstaand NSDAP-lid in die tijd.

De ouders van Margrethe bezochten ook een operafestival in Bayreuth, in Zuid-Duitsland. Daarover zegt zij: “Het belangrijkste is dat mijn vader erg blij was dat hij Hitler niet tegen het lijf liep. Zij zegt ook dat haar moeder Ingrid Göring “vreselijk” had genoemd. Bij de publicatie van het boek in september kwam er van meerdere kanten al kritiek op het werk, onder anderen van Steen Andersen, archivaris van het Deense Rijksarchief.

Zeldzaam

Tegen de Deense omroep DR zegt koningshuisexpert Thomas Larsen dat het “vrij zeldzaam” is dat Margrethe zich uitlaat over het boek. “Ik denk dat ze vindt dat de beschrijving van haar ouders zo fundamenteel onjuist en misleidend is, dat ze het noodzakelijk vond om de zaken recht te zetten”, aldus Larsen. Over het algemeen reageren royals nooit op beweringen in boeken.

Margrethe deed in januari dit jaar afstand van de Deense troon. Sindsdien is haar oudste zoon Frederik koning van Denemarken. Margrethe voert wel nog de titel van koningin.