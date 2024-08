Maria Teresa: liever naar Paralympische dan Olympische Spelen

De Luxemburgse groothertogin Maria Teresa is vastbesloten meer zichtbaarheid te geven aan paralympische atleten en andere sporters met een beperking. In een interview met de Luxemburgse nieuwssite L’essentiel vertelt Maria Teresa dat ze enthousiaster is over de Paralympische Spelen dan over de Olympische Spelen. “In Parijs hebben wij twee atleten, maar zelfs als we er geen hadden moeten we het wel over de Paralympische Spelen hebben en erover schrijven zodat we mensen informeren en bewust maken”, aldus de groothertogin.

In het interview spreken Maria Teresa en haar man groothertog Henri met de paralympische atleet Katrin Kohl. Volgens Kohl gaat het in de sport altijd eerst over mannen, dan pas over vrouwen en komen sporten voor mensen met een beperking pas op de derde plaats. “Het gaat er alleen over tijdens speciale gelegenheden, zoals de Spelen”, aldus Kohl. “Het is heel moeilijk om echte maatschappelijke erkenning te krijgen voor gehandicaptensport.”

Volgens Kohl en Maria Teresa moet er daarom niet alleen bewustzijn komen voor de Paralympische Spelen, maar voor alle parasporters. “Als we meer atleten willen inspireren moeten we onderaan de piramide beginnen, ver voor de Spelen aan bod komen”, vervolgt de groothertogin. “We moeten bij het begin beginnen, zodat jonge mensen zich gemotiveerd en aangemoedigd voelen in een moeilijke situatie.”

De groothertogin en haar man, groothertog Henri, bezochten de Olympische Spelen in Parijs tijdens het openingsweekend. Ook hun zoons Guillaume, Sébastien, Louis en Félix waren van de partij.