Marius Borg Høiby verdacht van nog een zedendelict

De Noorse politie is een onderzoek gestart naar nog een ander mogelijk zedendelict door Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit. Dat maakte de politie bekend op de dag dat Høiby weer op vrije voeten komt.

Øyvind Bratlien, de advocaat van Høiby, kon nog niets zeggen over het onderzoek. “Omdat ik er niets over weet”, zei Bratlien tegen omroep NRK. Hij liet zich ook uit over de vrijlating van Høiby. “Het was geen verrassing. Hij had helemaal niet in de gevangenis moeten zitten”, zei Bratlien.

Høiby werd vorige week aangehouden in verband met een aanklacht van verkrachting. De rechter besloot dat de stiefzoon van kroonprins Haakon een week in voorarrest moest blijven. Het is niet de eerste keer dit jaar dat Høiby in opspraak raakt. Hij werd in augustus al eens gearresteerd nadat hij zijn toenmalige vriendin zou hebben aangevallen. Høiby wordt nu onder meer beschuldigd van verkrachting, bedreiging en geweldsmisdrijven. Er zijn zes slachtoffers in de zaak rond Høiby, aldus NRK.

Høiby is een kind van Mette-Marit uit een eerdere relatie. Hij heeft geen koninklijke titel.