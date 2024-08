Marius Borg Høiby was onder invloed tijdens mishandeling vriendin

Marius Borg Høiby bevestigt dat hij onlangs zijn vriendin heeft mishandeld en voorwerpen in haar appartement heeft vernield. Dat zegt de zoon van de Noorse prinses Mette-Marit en stiefzoon van kroonprins Haakon in een verklaring aan de Noorse omroep NRK.

Høiby was naar eigen zeggen na een ruzie onder invloed van alcohol en cocaïne. “Ik heb verschillende psychische stoornissen, wat betekent dat ik tijdens mijn opvoeding en volwassen leven uitdagingen heb gehad en nog steeds heb”, zegt de 27-jarige. Høiby zegt in het verleden eerder behandeld te zijn voor drugsmisbruik en belooft dit opnieuw op te pakken “en zeer serieus” te nemen.

De zoon van Mette-Marit, die ze kreeg in een eerdere relatie, noemt het drugsgebruik en zijn diagnoses echter “geen excuus” voor wat er vorige week is gebeurd. Hij biedt dan ook zijn excuses aan aan zijn familie en aan zijn vriendin. “Ik weet dat mijn daden een grote invloed op jullie hebben gehad. Dit had nooit mogen gebeuren en ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden.”