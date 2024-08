Marius Borg Høiby zwijgt nog na vermeend geweldsincident

Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, heeft nog altijd geen verklaring afgelegd over de vermeende mishandeling waarvan hij wordt beschuldigd. De politie heeft hem nog niet kunnen ondervragen, schrijven Noorse media.

“Høiby heeft tot nu toe geen uitleg willen geven, maar we zijn in gesprek met zijn advocaat over mogelijke ondervragingen”, stelt de politie.

Het incident gebeurde ruim een week geleden. Op 4 augustus kreeg de politie een melding dat die nacht een geweldsincident had plaatsgevonden in een appartement in Oslo. Ongeveer vier uur later werd Høiby opgepakt bij een school niet ver van Skaugum, de officiële residentie van het kroonprinselijk paar. Hij was daarheen gekomen na overleg met de politie. Op 5 augustus, na ongeveer een dag in hechtenis, werd Høiby weer vrijgelaten.

Mes

Het Noorse TV2 meldde eerder dat het vrouwelijke slachtoffer verwondingen had opgelopen aan haar hoofd en dat er later een hersenschudding bij haar werd vastgesteld. In het appartement zou sprake zijn van grote materiële schade. Ook zou er een mes zijn aangetroffen dat uit de muur stak.

Mette-Marit kreeg de 27-jarige Høiby uit een eerdere relatie. Samen met kroonprins Haakon heeft ze nog twee kinderen.