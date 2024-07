Marokko staat dinsdag stil bij 25 jaar koningschap Mohammed VI

Aankomende dinsdag is het exact 25 jaar geleden dat koning Mohammed VI van Marokko de troon besteeg. De 60-jarige royal nam het stokje over van zijn vader, koning Hassan II, die in 1999 op 70-jarige leeftijd overleed door een hartaanval. Komende week wordt in het land stilgestaan bij dat moment. De viering komt vlak voor het Fête du Trône, dat jaarlijks op 30 juli plaatsvindt en waarbij de troonsbestijging van koning Mohammed centraal staat.

Media in het land blikten de afgelopen dagen al terug op de regeerperiode van de vorst, in het bijzonder op de modernisering van het land in de afgelopen jaren. Zo herzag de koning in 2004 het familierecht waardoor vrouwen meer rechten kregen en doorbrak hij als eerste Marokkaanse koning de traditie, door zijn vrouw aan het publiek te tonen.

Andere gebieden waarop hervormingen werden doorgevoerd zijn de economie, het toerisme en, met de grote grondwetswijziging van 2011, ook het politieke stelsel van het land. Daarin hevelde de koning een groot deel van zijn feitelijke regeringsmacht over naar de premier, waardoor de minister-president van Marokko sindsdien de daadwerkelijke regeringsleider is.

Huwelijk met Lalla Salma

De status van zijn huwelijk met de 46-jarige prinses Lalla Salma, kwam de laatste tijd ook weer onder de aandacht. Zij werd begin deze maand op het Griekse eiland Mykonos na lange tijd weer in het openbaar gezien. Over haar doen al sinds 2017 geruchten de ronde.

Zij en de koning, die samen twee kinderen kregen, Moulay Hassan (21) en Lalla Khadija (17), zouden al sinds 2018 gescheiden zijn. Een verklaring vanuit het hof over haar langdurige afwezigheid blijft echter al jaren uit.