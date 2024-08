Märtha Louise boos na onthullen locatie bruiloft

De Noorse prinses Märtha Louise is boos dat de exacte locatie van haar aanstaande bruiloftsfeest bekend is geworden. Haar manager beschuldigt de politie ervan dat zij de plaats heeft vrijgegeven. Dat staat volgens de Noorse zender TV2 in een brief van Carina Scheele Carlsen aan de politie.

Begin augustus werd bekend dat het feest in Vinjevollen plaatsheeft in het toeristische dorpje Geiranger. Dat stond in een politiebesluit waarin TV2 en omroep NRK toestemming hadden gekregen om beelden te maken met een drone. Carlsen schrijft in de brief dat het de bedoeling was dat de exacte plaats geheim bleef en dat ze verbaasd is dat juist de politie de gegevens openbaar heeft gemaakt.

De politie zegt tegen TV2 dat ze het betreurt dat de details bekend zijn geworden. “Gedurende het hele proces zijn we ons ervan bewust geweest dat we geen informatie over het programma mogen delen met onbevoegden”, staat in een reactie. Vanwege het toekennen van een vergunning voor de drones was het voor de politie relevant om daarbij de geografische details in de voorwaarden op te nemen.

“Wij zijn ons ervan bewust dat het vanuit de kant van de organisator wenselijk was dat de trouwlocatie pas dichter bij de trouwdatum openbaar zou worden gemaakt. Het spijt ons dat dit in de media bekend is geworden zonder dat wij de organisator hiervan vooraf op de hoogte hebben kunnen stellen.” De bruiloft van Märtha Louise en haar partner Durek Verrett vindt plaats op 31 augustus.