De Noorse prinses Märtha Louise en Durek Verrett zijn getrouwd. Bijna de hele Noorse koninklijke familie was bij de bruiloft in Geiranger aanwezig. De bruiloft was de afsluiting van drie dagen met festiviteiten.

Van het Nederlandse koningshuis waren prins Constantijn en prinses Laurentien in Noorwegen. Tijdens de bruiloft werden grote witte doeken opgehangen om fotografen te weren. Wel deelde het paar een exclusieve foto met het tijdschrift HELLO!

De 52-jarige prinses en haar 49-jarige partner hebben sinds 2019 een relatie. Op die relatie is veel kritiek geweest, omdat Verrett een zelfbenoemde sjamaan is die verschillende omstreden uitspraken deed. Zo schreef Verrett in zijn boek dat kinderen kanker kunnen krijgen wanneer ze niet blij zijn.

Märtha Louise, de oudste dochter van koning Harald, kreeg op haar beurt het verwijt dat ze haar titel voor commerciële zaken gebruikte. Zo gingen de twee samen op een tour genaamd De prinses en de sjamaan. In 2022 legde de prinses haar officiële taken neer.

Het eerste huwelijk van Märtha Louise, met Ari Behn, eindigde in 2017. Met hem heeft ze drie kinderen.