Mary bezoekt eetclub in ontmoetingscentrum

Koningin Mary van Denemarken heeft dinsdagavond een bezoek gebracht aan een eetclub van een sociaalpsychiatrisch ontmoetingscentrum. Het Deense hof deelt via sociale media foto’s van het bezoek. Mary ging langs vanwege de naderende feestdagen.

De boodschap van de eetclub, georganiseerd door WeShelter, is dat mensen er nooit alleen voor staan, ook al is het leven soms moeilijk. Iedere dinsdag biedt de eetclub gezelligheid en een goede maaltijd aan. In de keuken van het centrum ontmoette Mary de deelnemers van de eetclub, maar ook vrijwilligers. Aan tafel ging zij ook met hen in gesprek.

Sinds dit jaar is Mary beschermvrouwe van WeShelter. De organisatie zet zich sinds 1893 in om de levensomstandigheden van daklozen en sociaal kwetsbaren te verbeteren.