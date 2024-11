Mary spreekt Deense jongeren over vervolgonderwijs

De Deense koningin Mary is vrijdag in gesprek gegaan met jongeren uit meerdere Deense steden. Daarbij ging het onder meer over de overgang van de basisschool naar vervolgonderwijs. De bijeenkomst was geïnitieerd door de Mary Foundation, de organisatie van de koningin die zich inzet om sociaal isolement tegen te gaan.

“We horen vaak hoe belangrijk het is om een hand uit te steken. En dat is ook een boodschap die we vaak hebben gedeeld met de Mary Foundation”, sprak de koningin. “Er is behoefte aan gemeenschappen waar iedereen weet dat een ‘nee’ niet meteen betekent dat men iets niet wil, maar ook kan betekenen dat iemand hulp nodig heeft voordat diegene ‘ja’ kan zeggen.”

Mary sprak met jongeren uit de plaatsen Roskilde, Esbjerg en Struer. Het Deense hof deelde foto’s van de bijeenkomst. De bijeenkomst was de tweede van vijf ontmoetingen die door Mary zijn ingepland, waarbij centraal staat hoe volwassenen jongeren kunnen helpen met hun plek vinden in de maatschappij.