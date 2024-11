Máxima bij 50-jarig bestaan Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Koningin Máxima is woensdag 20 november aanwezig bij de viering van het 50-jarig bestaan van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) in Assen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag. De NOM is de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland en biedt financiering en advies op maat aan innovatieve ondernemers die willen groeien of zich willen vestigen in Noord-Nederland.

De NOM is opgericht in 1974 en was toen de eerste van in totaal negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland, met als doel om economische achterstand in Noord-Nederland weg te werken. Tegenwoordig richt de ontwikkelingsmaatschappij op verdere economische groei van de regio.

Aan de hand van het thema Koesteren & Vernieuwen wordt op 20 november teruggeblikt op de afgelopen vijftig jaar, maar wordt ook vooruitgekeken. Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen presenteren de resultaten van onderzoek dat zij hebben gedaan naar economische sectoren in Noord-Nederland. Ook gaat Máxima in gesprek met gedeputeerden en ondernemers over onderwerpen als slimme maakindustrie, watertechnologie en energie.