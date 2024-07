Máxima bij opening sociaal-cultureel centrum in Soesterberg

Koningin Máxima opent op donderdag 29 augustus in Soesterberg Sociaal-Cultureel Centrum De Basis. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag bekend. Met het centrum willen de initiatiefnemers van Stichting Balans, Stichting De Linde, Stichting KunstenHuis Idea en Stichting Welzijn Ouderen Soest een plek bieden aan de inwoners van Soesterberg om samen te komen, ideeën te delen en initiatieven te ontwikkelen.

Máxima opent het centrum samen met initiatiefnemers van het sociaal-cultureel centrum. Ook krijgt de koningin een rondleiding langs onder meer de bibliotheek, een muziekles en een schildercursus.

Máxima spreekt met initiatiefnemers, vrijwilligers en gebruikers van het centrum over het belang van de ontmoetingsplaats in Soesterberg. Het centrum is in 2023 opgezet.