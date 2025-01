Máxima borduurt met Hagenaars en praat over ‘het thuisgevoel’

Koningin Máxima is dinsdagmiddag aan het borduren geslagen met inwoners van Den Haag. In de bibliotheek van Den Haag deed de koningin mee aan het project Thuis in Den Haag, waarbij deelnemers door te borduren op zoek gaan naar “de rode draad” van het Haagse thuisgevoel. “Het is niet zo makkelijk als het lijkt”, zei Máxima meteen toen ze ging zitten. De koningin was haar bril vergeten. “Niet zo handig”, vond ze zelf. Een reserve-exemplaar dat haar werd aangeboden had ze echter niet nodig, ze probeerde het wel zonder.

Deelnemers van Thuis in Den Haag gaan op openbare locaties als buurtcentra, bibliotheken en festivals met elkaar in gesprek over hun thuisgevoel. Dat gevoel beelden ze af met een plaatje of tekst op een lapje. Al die lapjes gaan vervolgens op een houten huisje, dat in mei in de Centrale Bibliotheek wordt onthuld.

Tijdens het borduren sprak Máxima met de deelnemers, voornamelijk vrouwen, over tal van onderwerpen: het thuisgevoel, eten, verschillende culturen en over kinderen. “Het is moeilijk”, zei de koningin toen een van de dames vertelde over haar kinderen die pas uit huis waren. Zelf heeft Máxima inmiddels ook geen thuiswonende dochters meer. “Het is wennen.”

Een wonder

Met een man met Surinaamse roots en een vrouw uit Syrië sprak ze over “het thuisgevoel” dat zij in hun geboorteland ervaren. Zo leerde Máxima een stukje Surinaams van de man en vertelde hij haar op zijn beurt dat hij een groot fan is van Lionel Messi, de voetballer uit Máxima’s geboorteland Argentinië. “Het is een goede voetballer. Ik kan niet anders zeggen”, grinnikte Máxima. De Syrische vrouw vertelde dat ze nog familie in haar thuisland had. Het emotioneerde haar. “Niet huilen, ik zal snel van onderwerp veranderen. Dit is een vrolijke dag”, zei Máxima snel. Een andere vrouw stelde haar gerust: “Je hebt hier nu nóg een familie.”

Máxima was onder de indruk van de gemeenschap in de ruimte, zei ze. “Het is dankbaar om iets voor een ander te kunnen doen.” Na ruim een uur borduren had Máxima haar eigen werkje af: de letter M. En dat zonder bril op haar neus. “Het is een wonder dat het überhaupt gelukt is”, besloot ze.