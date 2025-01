Máxima brengt bezoek aan Royal Cosun: enorm onder indruk

Koningin Máxima heeft een bezoek gebracht aan Royal Cosun, de prijswinnaar van de Koning Willem I prijs in de categorie Grootbedrijf. Tegen Omroep Brabant zei Máxima dat de prijs zeer verdiend is gewonnen. Royal Cosun verbouwt gewassen, zoals suikerbieten en aardappelen, die worden verwerkt tot voeding.

“Het was een heel mooi bezoek”, zei de koningin, die “enorm” onder de indruk was, na afloop tegen de regionale omroep. “Het zijn de boeren die het verschil maken. Ik wil ook echt iedereen feliciteren, want iedereen binnen dit bedrijf heeft eraan bijgedragen aan het winnen van deze geweldige prijs.”