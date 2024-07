Máxima en Amalia delen ‘olympische’ selfie

Op de laatste dag dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia en Alexia bij de Olympische Spelen in Parijs zijn, heeft het hof een tribuneselfie van de koningin en haar oudste dochter gedeeld. De foto is dinsdagochtend gemaakt bij de roeiwedstrijden waar de Oranjes aanwezig waren.

Máxima poseerde met een oranje vissershoedje op. De koningin werd zondag ook al met het hoedje gespot toen ze bij het mountainbiken kwam kijken. Dinsdag moedigden de koning, koningin en de twee prinsessen niet alleen de roeiers maar ook de Nederlandse handbalsters aan in de gewonnen wedstrijd tegen Spanje.

Topspeelster Estavana Polman grapte tegenover de camera van de NOS dat het team een moeilijke start had door de koninklijke belangstelling. “Ik denk dat we een beetje zenuwachtig waren voor de koning en koningin”, zei ze lachend.

De Oranjes waren vier dagen in Parijs. Alleen prinses Ariane was niet met het gezin meegekomen. Het is niet duidelijk waarom de jongste dochter er niet bij was.