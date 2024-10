Máxima en Beatrix samen bij jubileumconcert dirigent Ton Koopman

Koningin Máxima en prinses Beatrix zijn maandagavond samen bij het jubileumconcert van Ton Koopman, oprichter van het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. De uitvoering is in TivoliVredenburg in Utrecht.

De koningin en de prinses praten maandagavond met Koopman, die zijn tachtigste verjaardag viert met een internationale tournee. Ook de solisten en leden van het koor en orkest vertellen over hun werk.

Op het concertprogramma staat maandagavond het oratorium Esther van Händel, het allereerste Engelse oratorium. Koopman dirigeert de nieuw samengestelde editie van Esther vanachter zijn klavecimbel.