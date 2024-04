Máxima gaat in Hollands Kroon in gesprek over mentale gezondheid

Koningin Máxima bezoekt op dinsdag 28 mei de gemeente Hollands Kroon. In de Cultuurschuur in Wieringerwerf vindt een bijeenkomst plaats van Leading Locals, een netwerk waarin gemeenten ervaringen uitwisselen over de aanpak van mentale problemen van jongeren. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag gemeld.

Eén van de uitgangspunten is dat jongeren deel uitmaken van de beleidsvorming en uitvoering. Het netwerk is in november 2023 van start gegaan tijdens een bijeenkomst op Paleis Noordeinde. Hollands Kroon is één van de tien koplopergemeenten die deelneemt aan het netwerk.

Een complicatie bij de aanpak van dit probleem is de afstand in gemeenten die een groot oppervlak beslaan. In Hollands Kroon rijdt beperkt openbaar vervoer. Wegen en fietspaden door het buitengebied zijn vrijwel onverlicht. Dit maakt het voor jongeren lastig elkaar te ontmoeten en fysieke hulp te organiseren.

Koningin Máxima gaat op 28 mei in gesprek met jongeren over het leven in een plattelandsgemeente met zeer beperkte voorzieningen en het belang van jongerenverenigingen voor hun mentale gezondheid. Aansluitend spreekt zij met vertegenwoordigers van de gemeente, jongerenwerkers en jongeren over de uitdagingen en de genomen initiatieven om jongeren te bereiken.