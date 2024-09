Máxima kocht vaak Wilhelmina-pepermunt voor verzamelende moeder

Koningin Máxima was een trouwe koper van de blikken Wilhelmina-pepermunt. Ze kocht de blikken met foto’s van het koninklijk gezin altijd voor haar moeder María del Carmen Cerruti Carricart, die ze verzamelt, zo vertelde ze dinsdag in een kringloopwinkel in de Rotterdamse wijk Delfshaven.

Een van de medewerkers wees Máxima op de blikken die worden verkocht. “Met jouw foto erop, met het kindje”, zei de vrouw, die een blik met een jonge koning Willem-Alexander, koningin Máxima en baby Amalia liet zien. “Het eerste kindje”, stelde Máxima vast.

Máxima pakte daarop een blik met een jeugdfoto van Amalia, Alexia en Ariane. “Ik kocht deze voor mijn moeder. Die verzamelt ze allemaal. Zo mooi”, aldus de koningin. Wel viel haar één ding op: “De inhoud is er niet meer”, zei ze lachend. Inmiddels lijkt het erop dat María zelf pepermuntblikken kan kopen: de moeder van Máxima woont volgens Spaanse media tegenwoordig in Nederland.

Gers met Geld

In de kringloopwinkel werken mensen onder begeleiding zodat ze uiteindelijk zelfstandig functionerende werknemers kunnen worden. Het kijkje bij de winkel werd onverwachts vastgeplakt aan een bezoek aan Plinkr Nazorg. Dit is een digitale coachingsmethode voor financiële hulpverleners die mensen met schulden begeleiden.

Plinkr Nazorg maakt deel uit van het project Gers met Geld, dat Rotterdammers naar financiële zelfredzaamheid helpt na een traject van schuldhulpverlening, bewindvoering en budgetbeheer. Tijdens het bezoek sprak de koningin met inwoners van Rotterdam die deelnemen aan het project.