Máxima komt aan bij Arnhemse school die inzet op creatief aanbod

Koningin Máxima is woensdagmiddag aangekomen bij VMBO ‘t Venster in Arnhem. Dit is een flagshipschool voor het programma Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving, waarbij extra wordt ingezet op een creatief aanbod op en na school. Máxima is erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, de stichting achter het programma.

Bij aankomst werd Máxima begroet door onder anderen onderwijswethouder Nermina Kundić, MMidKlas-directeur Jantien Westerveld en interim schooldirecteur Otto Dooijes. “Leuk hier te zijn”, zei de koningin na aankomst.

De koningin kijkt mee met een workshop mode, waarbij leerlingen zich richten op het ontwerpen, maken en presenteren van kleding. Ook een workshop techniek staat op het programma, waarbij een busje wordt omgebouwd tot een foodtruck. Verder neemt Máxima onder meer een kijkje in de keuken, waar leerlingen maaltijden bereiden die in het schoolrestaurant worden geserveerd aan ouderen uit een zorginstelling in de buurt.

Rondetafelgesprek

Na de workshops neemt de koningin deel aan een rondetafelgesprek met coalitiepartners uit de omgeving die een bijdrage leveren aan de verrijkte schooldag. Ook deskundigen van de school schuiven aan.

De stichting Méér Muziek in de Klas zet zich sinds 2015 in voor muziekonderwijs. Dit is in 2023 breder betrokken, met aandacht voor cultuur voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Het doel van muziek- en cultuuraanbod op school is om de wereld van leerlingen te vergroten en een bijdrage te leveren aan de cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling.