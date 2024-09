Máxima naar New York voor Algemene Vergadering VN en jubileum

Koningin Máxima gaat van 22 tot en met 25 september naar New York voor de 79e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en haar 15e jaar als speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Op 25 september wordt een speciaal evenement gehouden ter ere van haar jubileum als UNSGSA. Daarbij zijn ook koning Willem-Alexander en premier Dick Schoof aanwezig.

In New York woont de koningin ook diverse vergaderingen en panels bij over financiële inclusiviteit. Als UNSGSA zet Máxima zich in voor financiële gezondheid over de hele wereld, zodat meer mensen toegang hebben tot een bankrekening en veilig kunnen sparen, lenen en zichzelf verzekeren. De koningin overhandigt tijdens haar bezoek ook een verslag van haar werk aan VN-secretaris-generaal António Guterres.