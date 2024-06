Máxima noemt werk genietroepen ‘heel belangrijk’

Koningin Máxima noemt het werk van de genietroepen “heel belangrijk”. Dat zei ze na afloop van haar bezoek aan het Regiment Genietroepen bij Defensiecomplex Fort Crèvecoeur in Den Bosch, waar ze donderdag meedeed aan enkele oefeningen op en rond het water van de Maas.

“We zien ze niet vaak”, zei de koningin over de genietroepen die de krijgsmacht ondersteunen met onder meer het vrijmaken van hindernissen en het bouwen van militaire infrastructuur. Ze noemde hun werk “heel belangrijk”, omdat het andere eenheden beschermt en zij door de genisten hun werk kunnen doen.

De koningin reed onder meer mee in een militair pantservoertuig, keek mee bij het opruimen van hindernissen en hielp mee met het bouwen van een veer op de Maas. “Ik heb vandaag mannen en vrouwen met heel veel trots gezien, die mij ook een beetje begeleid hebben. Daar was ik blij mee”, lachte de koningin, die ook zei dat ze het varen met de duwboot op de Maas “niet zo makkelijk” had gevonden.