Máxima tapt ‘schuim’ voor dorstige Klaaswalers

Koningin Máxima heeft bij haar bezoek aan het Zuid-Hollandse Klaaswaal een handje geholpen met de kantinedienst bij de plaatselijke voetbalvereniging. Zonder aarzeling ging ze direct aan de slag met de bestelling van een aantal dorstige buurtbewoners aan de bar.

Dat het tappen van een perfect biertje nog niet zo makkelijk is, ondervond de koningin meteen. De bestellers van twee biertjes moesten het namelijk doen met twee glazen schuim. Burgemeester Erik van Heijningen haastte zich echter snel om twee vervangende biertjes te tappen. Het inschenken van de rosé en de wijn ging Máxima beter af, en ook bij het afrekenen leek het alsof ze het al vaker had gedaan.

Een aantal voetballertjes, van wie de koningin kort daarvoor nog een training gadesloeg, kregen snoep en chips uitgedeeld. Máxima zei er echter wel bij dat de “koningin dat niet zo goed” voor hen vond.

Extra reuring

Het bezoek aan de voetbalvereniging SSS Klaaswaal en de bijbehorende kantinedienst vormden het slotstuk van het bezoek aan het dorp Klaaswaal. De koningin ging er ook in gesprek met vrijwilligers over het 100-jarig bestaan van de club en hoorde hoe het is om vrijwilliger te zijn.

De koningin wilde daarbij graag weten wat ze voor Klaaswaal wensen. “Een leefbaar dorp dat ook leefbaar blijft”, verklaarde een van de vrijwilligers. “En misschien een beetje uitbreiding en extra reuring.” Dat is met het bezoek van Máxima in ieder geval gebeurd.