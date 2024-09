Máxima ziet ook in Nederland werk voor financiële gezondheid

Hoewel koningin Máxima zich voor de Verenigde Naties gaat inzetten voor financiële gezondheid, ziet ze ook in Nederland nog genoeg werk rond dat thema. “Heel veel mensen kampen met problematische schulden”, zei de koningin op NPO Radio 1.

Samen met onder meer SchuldenlabNL, waarvan ze erevoorzitter is, probeert ze daar iets aan te doen. Het gaat om ondersteuning van gemeenten om mensen “beter en sneller” uit de schuld te helpen, maar ook om “preventie”, vertelde Máxima.

De koningin vindt het ook belangrijk dat er meer wordt gesproken over financiële gezondheid. “Er heerst een enorm taboe op praten over schulden en financiële problemen. Dat willen we doorbreken.”

Woensdag werd Máxima benoemd tot speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor financiële gezondheid. De afgelopen vijftien jaar was ze speciale pleitbezorger voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.