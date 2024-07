Meghan en Harry eren goede vriend Tyler Perry met award

Filmmaker en acteur Tyler Perry krijgt eind dit jaar in Beverly Hills de Paley Center for Media Award voor zijn bijdrage aan de media. Het culturele instituut heeft goede vrienden van Perry, onder wie prins Harry en diens vrouw Meghan, gevraagd om mee te denken over de uitreiking op 4 december.

Perry hielp Harry en Meghan met hun verhuizing naar de Verenigde Staten en is de peetvader van hun dochter Lilibet. Ook Whoopi Goldberg, George Lucas en Kerry Washington werken mee aan de awardshow.

De 54-jarige filmmaker voelt zich vereerd met de prijs. “Mijn hele carrière heb ik ernaar gestreefd mensen samen te brengen en een stem te geven aan degenen die vaak ondervertegenwoordigd zijn in de media”, zegt Perry in een verklaring aan Amerikaanse media. “Media bieden een essentieel platform voor deze missie en ik voel me vereerd deze prijs te ontvangen van het Paley Center for Media, een organisatie die zich wijdt aan het benadrukken van de kracht en het belang van media.”